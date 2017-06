Франк де Бур возглавил «Кристал Пэлас»

Голландец Франк де Бур официально вступил в должность главного тренера лондонского клуба «Кристал Пэлас».

It’s the news you’ve all been waiting for… Welcome, @FdeBoerOfficial : https://t.co/RmyuX71d8z #deBoerIsOurs pic.twitter.com/21IlbxRSXL

На этом посту де Бур сменил Сэма Эллардайса, покинувшего «Кристал Пэлас» в мае.

По итогам прошедшего чемпионата Англии лондонцы заняли 14-е место.

Ранее Франк де Бур трижды приводил амстердамский «Аякс» к победам в чемпионате Голландии, а затем, летом 2016 года, перешел на работу в миланский «Интер». Однако уже 1 ноября он был уволен за неудовлетворительные результаты команды.

- У меня хорошее предчувствие. Я заинтригован перед началом работы с «Кристал Пэлас». Это клуб с хорошими возможностями для развития, - заявил голландский специалист.

🗣 @FdeBoerofficial: "Crystal Palace is a club that can still grow further. I've done my homework on the players." #deBoerIsOurs pic.twitter.com/POuRSf9mla