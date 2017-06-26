«Кузня» проведет сбор в Сочи и примет участие в турнирах в Нижнем Новгороде и Петербурге

Стал известен план подготовки новокузнецкого «Металлурга» к предстоящему сезону ВХЛ.

Напомним, сегодня сибирский клуб, ранее исключенный из КХЛ, был официально допущен к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18.

Подготовку Металлург» начнет в Новокузнецке в первой половине июля. С 15 по 31 июля запланирован сбор в Сочи с проведением 29 числа контрольного матча с одноименным хоккейным клубом.

С 1 по 7 августа «Металлург» станет участником розыгрыша Кубка Губернатора Нижегородской области. Соперниками новокузнечан станут «Спартак», «Автомобилист», «Торпедо», «Ак Барс», и «Салават Юлаев».

20 и 24 августа планируется проведение контрольных матчей с «Соколом» соответственно в Новокузнецке и Красноярске.

С 27 по 31 августа «Металлург» примет участие в мемориальном турнире Шилова в Санкт-Петербурге. Соперниками должны стать питерское «Динамо», балашихинское «Динамо», «Ермак», «Сокол» и «Химик».



