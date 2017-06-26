Андрей Будогосский: Ситуация с удалением в матче Германия – Камерун – абсолютная клоунада
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал инцидент с видеоповторами, произошедший в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна (3:1).
Напомним, на 64-й минуте камерунец Эрнест Мабука прямой ногой ударил немца Эмре Джана. После этого колумбийский судья Вильмар Рольдан по ошибке показал сначала желтую карточку другому камерунскому футболисту Себастьену Сиани, а затем, после просмотра видеоповтора, и вовсе удалил игрока. Камерунцы набросились на арбитра с возражениями, после чего он изменил решение и удалил Мабуку.
Ранее Будогосский высказал резко негативное отношение к видеоповторам, считая, что они убьют футбол.
«Все, что происходит сейчас - это следствие того, о чем я говорил, это подтверждает обоснованность моих очень больших сомнений по поводу видеоповторов. Для меня это противная ситуация, потому что это касается футбола, и копаться в этом не хочется. Вчера с удалением в матче Германия - Камерун мы в этом убедились, это абсолютная клоунада», - сказал Будогосский.
Матч
Германия - Камерун - 3:1 (0:0)
Голы
Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).
Состав
Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар
Предупреждения:
нет - Сиани, 61
Удаления:
нет - Мабука, 64
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция