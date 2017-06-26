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Андрей Будогосский: Ситуация с удалением в матче Германия – Камерун – абсолютная клоунада

Источник:  ТАССКомментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал инцидент с видеоповторами, произошедший в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна (3:1).

Напомним, на 64-й минуте камерунец Эрнест Мабука прямой ногой ударил немца Эмре Джана. После этого колумбийский судья Вильмар Рольдан по ошибке показал сначала желтую карточку другому камерунскому футболисту Себастьену Сиани, а затем, после просмотра видеоповтора, и вовсе удалил игрока. Камерунцы набросились на арбитра с возражениями, после чего он изменил решение и удалил Мабуку.

Ранее Будогосский высказал резко негативное отношение к видеоповторам, считая, что они убьют футбол.

«Все, что происходит сейчас - это следствие того, о чем я говорил, это подтверждает обоснованность моих очень больших сомнений по поводу видеоповторов. Для меня это противная ситуация, потому что это касается футбола, и копаться в этом не хочется. Вчера с удалением в матче Германия - Камерун мы в этом убедились, это абсолютная клоунада», - сказал Будогосский.

Матч

Германия - Камерун - 3:1 (0:0)

Голы

Демирбай 48 (1:0). Вернер 66 (2:0). Абубакар 78 (2:1). Вернер 81 (3:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Гинтер, Зюле, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Дракслер (Юнес, 80), Руди (Хенрихс, 74), Джан, Демирбай (Брандт, 77), Вернер

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Фай, Тейку, Сиани, Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58), Муканджо (Гуихоата, 70), Бассогог (Экамби, 82), Абубакар

Предупреждения:

нет - Сиани, 61

Удаления:

нет - Мабука, 64

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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