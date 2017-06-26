Андрей Будогосский: Ситуация с удалением в матче Германия – Камерун – абсолютная клоунада

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал инцидент с видеоповторами, произошедший в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна (3:1).

Напомним, на 64-й минуте камерунец Эрнест Мабука прямой ногой ударил немца Эмре Джана. После этого колумбийский судья Вильмар Рольдан по ошибке показал сначала желтую карточку другому камерунскому футболисту Себастьену Сиани, а затем, после просмотра видеоповтора, и вовсе удалил игрока. Камерунцы набросились на арбитра с возражениями, после чего он изменил решение и удалил Мабуку.

Ранее Будогосский высказал резко негативное отношение к видеоповторам, считая, что они убьют футбол.

«Все, что происходит сейчас - это следствие того, о чем я говорил, это подтверждает обоснованность моих очень больших сомнений по поводу видеоповторов. Для меня это противная ситуация, потому что это касается футбола, и копаться в этом не хочется. Вчера с удалением в матче Германия - Камерун мы в этом убедились, это абсолютная клоунада», - сказал Будогосский.