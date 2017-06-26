Миранчук, Тарасов и Гилерме 2 июля приступят к тренировкам с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игроки сборной России Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов и Маринато Гильерме начнут тренироваться в составе железнодорожников 2 июля.

«Миранчук, Гилерме и Тарасов начнут тренировки 2 июля в Москве. Команда вернется 1 июля из Австрии, после чего проведет все время в Москве, - сказал Семин. - Шишкин тренироваться с «Локомотивом» не будет».



Напомним, в субботу сборная России, уступив команде Мексики (1:2) не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций. В национальной команде от «Локомотива» играли Миранчук, Тарасов, Гилерме и Шишкин.

Первый учебно-тренировочный сбор «Локомотива» проходит в Австрии. Он завершится 1 июля.











