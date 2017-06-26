Миранчук, Тарасов и Гилерме 2 июля приступят к тренировкам с «Локомотивом»
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игроки сборной России Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов и Маринато Гильерме начнут тренироваться в составе железнодорожников 2 июля.
«Миранчук,
Гилерме и Тарасов начнут тренировки 2
июля в Москве. Команда вернется 1 июля
из Австрии, после чего проведет все
время в Москве, - сказал Семин. - Шишкин
тренироваться с «Локомотивом» не
будет».
Напомним, в субботу сборная России, уступив команде Мексики (1:2) не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций. В национальной команде от «Локомотива» играли Миранчук, Тарасов, Гилерме и Шишкин.
Первый учебно-тренировочный сбор «Локомотива» проходит в Австрии. Он завершится 1 июля.
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