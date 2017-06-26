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Ломаченко и Ригондо могут сразиться в весовой категории до 59 кг

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и кубинцем Гильермо Ригондо может состояться в августе. 

- Мы принимаем предложение сразиться в весовой категории до 130 фунтов (59 кг). Мы отвечаем на ваш блеф. Теперь ваше слово. И, учитывая, что Андре Уорд недавно сделал с другим боксером Эгиса Климаса (Сергеем Ковалевым - прим. ред.), я полагаю, что вы откажетесь, - заявил менеджер Ригондо Алекс Борноут.

- Эгис Климас не сражается на ринге, Эгис Климас не организовывает бои, я являюсь посредником и менеджером. Команда Ригондо знает, как связаться с промоутерской компанией Top Rank, которая представляет интересы Ломаченко. Если Top Rank подтвердит свою заинтересованность в поединке и скажет, что Ригондо готов биться - это событие станет реальностью, - ответил Климас, исполняющий обязанности менеджера украинского боксера.

Напомним, и Гильермо Ригондо, и Василий Ломаченко являются двукратными олимпийскими чемпионами. Кубинец побеждал на Играх в Сиднее (2000) и Афинах (2004), а украинец - в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

В данный момент Ломаченко является чемпионом мира WBO в весовой категории до 59 кг, а Ригондо принадлежит пояс WBA в категории до 55,2 кг.

18 июня Гильермо нокаутировал в первом раунде мексиканца Мойзеса Флореса. Главным событием этого вечера стал второй бой Андре Уорда с Сергеем Ковалевым.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко проведет свой следующий бой 5 августа в Лос-Анджелесе, но его соперник пока не определен.


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