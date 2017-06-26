Олег Кононов: Балай пока не набрал нужные кондиции

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал победу в товарищеском матче над австрийским «Верглем».

«Мы специально запланировали такой спарринг, чтобы соперник был не сильный, для того, чтобы мы вошли в игровой ритм. Но мы поставили задачу не только выиграть, но и держать ту игру, которую мы хотим видеть и в дальнейшем.

Хочется уже видеть игру побыстрее, быстрее мышление. Команде трудно настроиться на такие игры, но тем не менее она пошла в зачет. Рады, что Беким Балай забил три мяча, хорошо работал, но еще не в лучших кондициях. Но свои голы забил, для нападающего это очень ценно», - приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата».

Напомним, в контрольном матче «Терек» переиграл «Вергль» со счетом 5-1.