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Олег Кононов: Балай пока не набрал нужные кондиции

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал победу в товарищеском матче над австрийским «Верглем».

«Мы специально запланировали такой спарринг, чтобы соперник был не сильный, для того, чтобы мы вошли в игровой ритм. Но мы поставили задачу не только выиграть, но и держать ту игру, которую мы хотим видеть и в дальнейшем.

Хочется уже видеть игру побыстрее, быстрее мышление. Команде трудно настроиться на такие игры, но тем не менее она пошла в зачет. Рады, что Беким Балай забил три мяча, хорошо работал, но еще не в лучших кондициях. Но свои голы забил, для нападающего это очень ценно», - приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата».

Напомним, в контрольном матче «Терек» переиграл «Вергль» со счетом 5-1.

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