Алексей Сорокин: Отзывы болельщиков, игроков, участников об организации КК-2017 весьма позитивные

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел итоги группового этапа Кубка конфедераций.

- С оценками группового этапа из суеверий буду осторожен в оценках. Благодарен ФИФА за теплые слова в адрес организаторам. Не только мы организаторы, но и оргкомитет «Россия-2018», региональные власти. Выдано 70 тысяч аккредитаций. С успехом проходят проверку сервисы, которые приготовлены для зрителей, болельщиков, клиентских групп ФИФА: бесплатный проезд между городами, шаттлы, бесплатный проезд на общественном транспорте в городах-организаторах, безвизовый проезд в страну. Выдано 400 тысяч паспортов болельщиков, и эти документы продолжают выдавать. Запущено 180 бесплатных поездов. Отзывы болельщиков, игроков, участников весьма позитивные. Нам лестно и приятно. Не будем забегать вперед. Еще 4 матча впереди. Не будем погружаться в самодовольство.

Мы рады сообщить, что большинство всего, что мы запланировали – работает. Этот турнир – хорошее испытания для нас. Мы сделаем выводы и исправим все, что нужно. Но в целом, все работает. И это самый главный промежуточный вывод. Вы сами можете прочитать комментарии болельщиков, игроков и тренеров. Их сотни и они очень позитивные. Это значит, что мы сделали все правильно, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, по итогам группового этапа из группы А вышли сборные Португалии и Мексики, из квартета В - Чили и Германии.

Сборная России, набрав три очка, не смогла выйти в полуфинал.