Колин Смит: Уверен, что с телеправами на ЧМ-2018 разберутся вовремя
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о телеправах на показ ЧМ-2018.
- Чьи имиджевые потери будут больше, если не удастся договориться по телеправам на ЧМ-2018: со стороны ФИФА или страны-организатора?
- Я уверен, что с правами разберутся вовремя, как и перед Кубком конфедераций, и договоренность будет достигнута в ближайшее время, - приводит слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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