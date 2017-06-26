Массимо Бузакка: Важно, что на КК-2017 судьи не допустили ни одной серьезной ошибки
Арбитр ФИФА Массимо Бузакка поделился впечатлениями от использования видеоповторов на матчи Кубка конфедераций.
- В матче Камерун – Австралия главный судья принимал решение об удалении около четырех минут. Почему?
- Должен с вами согласиться, это было очень долго. Но самое главное, что верное решение было принято. На этом турнире в среднем играли 57 минут из 90. Поэтому одно определяющее решение может стоит этих четырех минут. Мы должны ускорять процесс взаимодействия судей, но для меня намного важнее, что на этом турнире мы не допустили ни одной серьезной ошибки, - приводит слова Бузакки корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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