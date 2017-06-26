8 миллионов россиян смотрели матч между Россией и Португалией
Об этом на пресс-конференции сообщил Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
- 8 миллионов россиян смотрели матч между Португалией и России, - приводит слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций Россия - Португалия завершился поражением нашем команды со счетом 0:1. Единственный гол забил Криштиану Роналду.
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