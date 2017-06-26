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Сын Зидана близок к переходу в «Алавес»

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник молодежной команды «Реала» Энцо Зидан может продолжить карьеру в «Алавесе», сообщает Marca.

По данным издания, баскский клуб хочет арендовать сына главного тренера мадридского клуба до конца сезона-2017/18.

В минувшем сезоне 22-летний хавбек в 32 матчах, проведенных за вторую команду «Реала», забил пять мячей и сделал пять голевых передач.

«Алавес» в прошедшем чемпионате Испании занял девятое место.

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