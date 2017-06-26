Сын Зидана близок к переходу в «Алавес»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Краснодар» подписал Вандерсона. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»

Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай» Стамбульский «Галатасарай» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дельвином Ндинга.

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»

Благой Георгиев может перейти в «Арсенал» Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Как сообщает Sport.es, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Златана Ибрагимовича зимой 2018 года.

«Атлетико» раздумывает над приглашением Ибрагимовича Как сообщает Sport.es, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Златана Ибрагимовича зимой 2018 года.

Как сообщает The Guardian, полузащитник сборной Сербии Неманья Матич продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» и «Челси» согласовали трансфер Матича Как сообщает The Guardian, полузащитник сборной Сербии Неманья Матич продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» и «Рома» договорились о переходе в российский клуб греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского хавбека Леандро Паредеса.

«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа

«Зенит» согласовал с «Ромой» условия переходов Паредеса и Маноласа «Зенит» и «Рома» договорились о переходе в российский клуб греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского хавбека Леандро Паредеса.

«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.

Hull Daily Mail: Головин, Щенников, Набабкин входят в число потенциальных новичков «Халл Сити» «Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.

Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал»

Марез устал ждать решения «Барселоны» и намерен перейти в «Арсенал» Полузащитник «Лестера» Рияд Марез твердо решил сменить клубную прописку этим летом.

Голкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.

Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окно

Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окно Голкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.

Руководство «Тоттенхэма» не планирует расставаться с форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщает The Independent.

«Тоттенхэм» требует за Кейна 100 млн фунтов Руководство «Тоттенхэма» не планирует расставаться с форвардом сборной Англии Харри Кейном. Об этом сообщает The Independent.

Карлос Бакка: Хамесу будет трудно покинуть «Реал» Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился мнением о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.

Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.

Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода

Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода Фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.

Известный итальянский агент Итальянский агент Алессандро Канови подтвердил информацию, согласно которой, 19-летний полузащитник «ПСЖ» Лоренцо Каллегари может стать игроком «Зенита».

Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари

Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари Известный итальянский агент Итальянский агент Алессандро Канови подтвердил информацию, согласно которой, 19-летний полузащитник «ПСЖ» Лоренцо Каллегари может стать игроком «Зенита».