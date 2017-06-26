Сын Зидана близок к переходу в «Алавес»
Источник: MarcaКомментарии
Полузащитник молодежной команды «Реала» Энцо Зидан может продолжить карьеру в «Алавесе», сообщает Marca.
По данным издания, баскский клуб хочет арендовать сына главного тренера мадридского клуба до конца сезона-2017/18.
В минувшем сезоне 22-летний хавбек в 32 матчах, проведенных за вторую команду «Реала», забил пять мячей и сделал пять голевых передач.
«Алавес» в прошедшем чемпионате Испании занял девятое место.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически