Геннадий Орлов: Могу оценить выступление сборной России на «3+»

Телекомментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборной России по футболу на домашнем Кубке конфедераций.

Могу оценить выступление сборной на «3+». «5» поставил бы в том случае, если б смогли выйти в полуфинал, сыграв успешно, «4» не могу дать, так как из группы пробиться не смогли, а вот «3+» вполне подходит.

В преддверии турнира я говорил, что будет неплохо, если нам удастся победить хотя бы в одном матче - все же Россия состязалась с победителями своих региональных Кубков.

В поединке с Португалией, буду откровенен, мне не очень понравился настрой на первый тайм - было видно, что ребята испугались. А вот во встрече с Мексикой уже было лучше.

Нельзя не отметить, что по сравнению с недавними товарищескими матчами команда выглядит заметно прибавившей, у нее вырисовывается костяк, организация игры есть, тактика, на мой взгляд, вполне приемлемая. Но нужны, естественно, исполнители, индивидуальное мастерство — а это уже рейтинг нашего футбола, его нужно в клубах совершенствовать.

Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может - думаю, ребята, которые играли на турнире, показали почти все, на что они способны, - цитирует Орлова «Газета.ру».

Напомним, в полуфиналах Кубка конфедераций сыграют сборные Португалии и Чили (28 июня), Германии и Мексики (29 июня).

Россияне после поражения от мексиканцев (1:2) завершили свое выступление на турнире.