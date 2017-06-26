Вагиз Хидиятуллин: Некоторые футболисты сборной России были выхолощены сезоном

Бывший футболист московского «Спартака» Вагиз Хадиятуллин рассказал о проблемах сборной России на Кубке конфедераций-2017.

- Была бы полная беда, если бы не было желания, работоспособности и готовности. И это при том, что некоторые футболисты были попросту выхолощены сезоном. Кроме того, была готовность Александра Головина - за ним игроки сборной не успевали. На общем фоне он по-настоящему выделялся, именно его игра соответствовала критериям сегодняшнего футбола.

Бросалась в глаза в некоторых моментах несыгранность. Кроме того, короткая скамейка — в то же время те, кто выходили на замену, не вписывались в игру.

При этом сыгранности не так просто взяться ниоткуда: ранее у нас защита была из ЦСКА, в «Зените» много было понимающих игроков, то есть такие блоки были, грубо говоря. В мои же года базовым клубом был «Спартак». А вот Черчесову в этом плане тяжело, - цитирует Хидиятуллина «Газета.ру».

Напомним, в полуфиналах Кубка конфедераций сыграют сборные Португалии и Чили (28 июня), Германии и Мексики (29 июня).

Россияне после поражения от мексиканцев (1:2) завершили свое выступление на турнире.