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Алексей Сорокин: Допинг у сборной России на ЧМ-2014? Совершенно ясно, что это придуманная новость

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о положительных допинг-пробах футболистов сборной России на ЧМ-2014.

- Очень странно, что эта информация проявилась сейчас. Совершенно ясно, что это придуманная новость. Мы получили четкий ответ от ФИФА: игроки прошли тесты до матча и после. Все результаты были отрицательные. Большинство наших футболистов играют в еврокубках, поэтому постоянно проверяются. За последние голы не было ни одного случая допинга в нашем футболе. Было очень странно прочитать такие новости.

- Известно о списке из тысячи спортсменов, использованных в программе допинга, и ФИФА подтвердила, что там есть футболисты. Что собираетесь делать в этой ситуации?
- Мы сотрудничаем по этому вопросу с ФИФА, но и с необходимыми агентствами. Могу повторить: не взирая на различные сообщения, есть четкие результаты тестов. Зачем комментировать чьи-то заявления, которые были сделаны на показаниях свидетеля, не заслуживающего доверия? Факты таковы: футболисты регулярно проходят тесты. На Евро было много случаев, когда тестировалась вся команда - не отдельные игроки. И не было ни единого инцидента, когда допинг-тест показывал позитивный результат. Можно бесконечно говорить о чьих-то заявлениях, но есть четкие факты.

- Вы сказали, что игроков тестировали. Но речь не о тестировании во время ЧМ-2014, а о том, которое было до. Газета ссылается на отчет Макларена, пишет о том, что личные дела были уничтожены. Где уверенность, что это неправда? 
- Я могу сказать об этом с уверенностью, потому что идет постоянное тестирование. Большинство игроков играют в клубах, которые выступают в еврокубках. Тесты проводят УЕФА и ФИФА. Обе организации дали понять, что все тесты негативные. Я не отвечаю на то, кому верить, кому не верить. Если есть факты, давайте обсуждать факты. Если нет, давайте не будем, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА проводит расследование в отношении сразу 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов. Однако позже пресс-служба ФИФА заявила, что все результаты тестов являются отрицательными. 

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