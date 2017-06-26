Представитель ФИФА Колин Смит: Допинг-пробы российских футболистов отрицательные

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал информацию о положительных допинг-пробах футболистов сборной России на чемпионате мира-2014.

- Могу подтвердить со стороны ФИФА: игроки сборной России проходили предварительное тестирование на допинг, кто-то проходил тест до турнира. И все результаты отрицательные – у всех, - приводит слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА проводит расследование в отношении сразу 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов. Однако позже пресс-служба ФИФА заявила, что все результаты тестов являются отрицательными.