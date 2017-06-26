Геннадий Орлов: Необходимо избежать желания дилетантов руководить профессионалами

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение об отношении российских любителей футбола к национальной сборной. Телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение об отношении российских любителей футбола к национальной сборной.

Это менталитет нашего народа — он ведь в основном скептичный, негативный. И эти фанаты ждут только побед, так как тот имперский дух, что несется с телеканалов - что мы самые сильные, самые великие — является пеной, которая одурманивает, как шампанское.

А в чем мы сильные-то сегодня? В том числе и по футболу… Надо реально смотреть на вещи.

Конечно, нужно с уважением относиться к футболистам и тренерам, а то сейчас начали предлагать уволить Станислава Черчесова - и что это? Это ведь уже было… Необходимо избежать желания дилетантов руководить профессионалами - такое в футболе сплошь и рядом, и это самое печальное, - цитирует Орлова «Газета.ру».

Напомним, в полуфиналах Кубка конфедераций-2017 сыграют сборные Португалии и Чили (28 июня), Германии и Мексики (29 июня).

Россияне после поражения от мексиканцев (1:2) завершили свое выступление на турнире.