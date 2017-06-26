Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»
Источник: «Спортски журнал»Комментарии
Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
Напомним, ранее клуб возглавил черногорский специалист Миодраг Божович, имеющий богатый опыт работы в России.
«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул российскую премьер-лигу.
«Сейчас веду переговоры с «Арсеналом», надеюсь, что мы достигнем соглашения. Я хотел бы поработать с Божовичем. Это специалист высокого уровня, с ним «Арсенал» может добиться хороших результатов», - цитирует Георгиева «Спортски Журнал».
В минувшем сезоне РФПЛ 35-летний болгарин в 21 матче забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
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