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Благой Георгиев может перейти в «Арсенал»

Источник:  «Спортски журнал»Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев сообщил, что может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

Напомним, ранее клуб возглавил черногорский специалист Миодраг Божович, имеющий богатый опыт работы в России.

«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул российскую премьер-лигу.

«Сейчас веду переговоры с «Арсеналом», надеюсь, что мы достигнем соглашения. Я хотел бы поработать с Божовичем. Это специалист высокого уровня, с ним «Арсенал» может добиться хороших результатов», - цитирует Георгиева «Спортски Журнал».

В минувшем сезоне РФПЛ 35-летний болгарин в 21 матче забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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