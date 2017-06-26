Колин Смит: Британские болельщики? Мы уверены в тех мерах безопасности, которые были внедрены на КК-2017

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о британских болельщиках, которые собирались провести запрещенную акцию в Казани.

- Не мне комментировать, какие к ним будут применены санкции. Но мы уверены в тех мерах безопасности, которые были внедрены на этом турнире. Насколько я понимаю, они пытались пронести запрещенные предметы на стадион. Хорошо, что их не допустили внутрь.

- Вы можете подтвердить, что британские болельщики были арестованы?

- Нет, - приводит слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в одной из гостиниц в Казани правоохранительные органы изъяли 61 файер у британских болельщиков, которые собирались посетить матч Германия - Чили на «Казань-Арене».