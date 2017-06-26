Вагиз Хидиятуллин: У нас много балаболов не от футбола – говорят все кому не лень

Бывший футболист московского «Спартака» поделился своими ощущениями от Кубка конфедераций и ожиданиями от чемпионата мира-2018.

- У нас много балаболов не от футбола - говорят все кому не лень. Так что это именно общая картина футбола - она не является радужной и вызывает у всех такие эмоции.

Любой крупный турнир - национальный праздник. Поэтому жду от чемпионата мира только позитива. А уж все «горяченькое» - комментарии, как прошел, почему так, анализ - все это потом, после окончания самого турнира, будет уже, - цитирует Хидиятуллина «Газета.ру».

Напомним, в полуфиналах Кубка конфедераций сыграют сборные Португалии и Чили (28 июня), Германии и Мексики (29 июня).

Россияне после поражения от мексиканцев (1:2) завершили свое выступление на турнире.



