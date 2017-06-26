Алексей Сорокин: Британские болельщики не находятся в заключении. Они на свободе
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о британских болельщиках, которые собирались провести запрещенную акцию в Казани.
- Британские болельщики не находятся в заключении. Они на свободе, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в одной из гостиниц в Казани правоохранительные органы изъяли 61 файер у британских болельщиков, которые собирались посетить матч Германия - Чили на «Казань-Арене».
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