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Алексей Сорокин: Россия нечестно получила ЧМ? Мы никак себя не ощущаем по этому поводу

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин ответил на вопрос о том, что Россия нечестно получила чемпионат мира. 

- Мы никак себя не ощущаем по этому поводу. Мы исчерпали все возможные шутки, возможности отнестись с юмором. Мы не знаем, что можно сказать об этом. Мы дали тысячи одинаковых объяснений. И каждый раз они не меняются: мы шесть лет повторяем одно и то же. Мы сказали об этом во время расследования ФИФА, журналистам. Добавить нечего. Удивительно, но мы будем обсуждать это и после чемпионата мира. Люди должны задаться вопросам: зачем они пишут? Не о чем писать? Турнир идет хорошо, а мы вынуждены копаться в прошлом, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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