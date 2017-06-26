Алексей Сорокин: Очереди за паспортом болельщика? Было достаточное количество людей, которые решили заранее его не получить

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о гигантских очередях за паспортом болельщика, вызванных огромным количеством бесплатных билетов на матч Австралия – Камерун в Петербурге.

- Виталий Мутко уже говорил об этом. Есть программа предоставления специальных билетов: для детей-сирот, лиц с инвалидностью и еще нескольких категорий граждан. Все это делается для поддержки футбола. Не считаю, что это было источником проблемы на матче Австралия – Камерун. Да, было достаточное количество болельщиков, которые решили заранее не получить паспорт болельщика. Мы рассчитывали, что зрители получат его заблаговременно.

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При этом мы видим, что в других городах пункты выдачи паспорта болельщиков работают отлично, зачастую они стоят пустые. К финальному матчу в Петербурге пунктов выдачи паспорта болельщика у стадиона станет больше, поэтому таких проблем не будет. А вообще, мы предполагали, что пункты возле стадиона не должны работать постоянно, они созданы скорее для единичных случаев.

- Цифр, честно говоря, нет. Распространением занимается не оргкомитет, а представители от регионов. Сомнений в их работе не было. Вполне понятные городские структуры, у них есть принципы распределения билетов. Плюс ко всему мы предоставляем возможность посетить матч волонтерам, незанятым в этот день - это большое количество людей, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».