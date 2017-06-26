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Борис Игнатьев: Видеоповторы – большое завоевание для футбола в целом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о технологии видеоповторов в мировом футболе.

- Это оправданная вещь. Мне кажется, что в дальнейшем мы избежим тех нюансов игры, которые отданы на откуп арбитрам, не всегда имеющим возможность принять правильное решение. Вот в организации самих просмотров есть над чем работать, а так, это большое завоевание для футбола в целом, - цитирует Игнатьева «Газета.ру»

Напомним, система видеоповторов, призванная помочь футбольным арбитрам принимать верные решения в спорных игровых ситуациях, используется на Кубке конфедераций-2017.

В полуфиналах турнира сборная Германии сыграет с командой Мексики, а чилийцы сразятся с португальцами.

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