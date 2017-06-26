Колин Смит: Мы абсолютно уверены, что газон в Петербурге к финалу будет в хорошем состоянии

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».

- Но все-таки они забили 4 гола. Мы довольны полями в Москве, Казани, Сочи, они очень хорошие, стабильные. В Петербурге новый газон, он был положен 29 мая, если не ошибаюсь. Он молодой, упрочненный, однако перенес повреждения из-за игровой деятельности: матчи, тренировки. Это естественный процесс. Если созревший газон созрел - он будет в состоянии противостоять нагрузкам.

Газон был хорошим для матчей. Понимаю, что в последнем матче было больше повреждений, но в течение семи дней мы обработаем газон. Он будет отдыхать, его покрыли. Правда, погода была нехорошей, и она нам не помогла. Но у нас есть освещение газона, тепличная структура на трибуне. Мы будем дальше регулировать температурный режим. Мы абсолютно уверены, что газон к финалу будет в хорошем состоянии, - приводит слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, на стадионе «Санкт-Петербург» прошло три матча: Россия - Новая Зеландия (1:0), Камерун - Австралия (1:1), Новая Зеландия - Португалия (0:4). 2 июля на арене состоится финал турнира.