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Умер отец Жозе Моуринью

Источник:  Lenta.ruКомментарии

На 80-м году жижни скончался Фелиш Моуринью, бывший вратарь и тренер, отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает «Lenta.Ru».

Карьеру профессионального футболиста Моуринью-старший начал в команде «Витория» (Сетубал), с которой дважды выигрывал Кубок Португалии.

С 1968 по 1974 год он выступал за «Белененсеш», там же стал тренером.

В сезоне-1983/84 Фелиш Моуринью вывел «Риу Аве» в финал Кубка Португалии.

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