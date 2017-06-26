Умер отец Жозе Моуринью
Источник: Lenta.ruКомментарии
На 80-м году жижни скончался Фелиш Моуринью, бывший вратарь и тренер, отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает «Lenta.Ru».
Карьеру профессионального футболиста Моуринью-старший начал в команде «Витория» (Сетубал), с которой дважды выигрывал Кубок Португалии.
С 1968 по 1974 год он выступал за «Белененсеш», там же стал тренером.
В сезоне-1983/84 Фелиш Моуринью вывел «Риу Аве» в финал Кубка Португалии.
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