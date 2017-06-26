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Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стамбульский «Галатасарай» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дельвином Ндинга. 

По информации турецких СМИ, руководство «Галатасарая» видит в 29-летнем футболисте замену бразильцу Фелипе Мело, который покинул турецкий клуб еще в 2015 году.

Зарплата Ндинга в Стамбуле может составить 1,1 миллиона евро. В то же время, клубы еще не согласовали между собой сумму трансфера. Контракт Ндинга с «Локомотивом» рассчитан до 2019 года.

Отмечается, что с приходом на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Дельвин перестал попадать в стартовый состав железнодорожников. Конголезец принял участие в девяти матчах чемпионата России-2016/17 и забил один мяч.

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