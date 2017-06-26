Маринато Гилерме: Мы не можем распять Акинфеева
Источник: Globo EsporteКомментарии
Вратарь сборной России Гилерме выразил поддержку Игорю Акинфееву после заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).
Команда Станислава Черчесова завершила выступление на турнире, а Акинфеев, допустивший грубую ошибку в эпизоде со вторым голом латиноамериканцев, подвергся резкой критике.
- Ошибки бывают. Комментировать их легче, когда ты не на поле, и непросто, когда ты в игре. Мы не можем распять Игоря, потому что он очень помог нам в игре с Португалией, совершал спасения. Не стоит забывать, что мы подчас неубедительно действовали в атаке. В целом, конечно, могли сыграть лучше», - цитирует Гилерме Globo Esporte.
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