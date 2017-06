Тайсон Фьюри: Я жирный ублюдок, которому нужно сбросить 50 кг, чтобы вернуться на ринг

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри рассказал о том, что в ближайшее время он не сможет вернуть себе былые физические кондиции.

- Как вы можете видеть, я набрал максимальный вес за всю свою жизнь. Ел слишком много карри и пирогов в Манчестере.

Да, я жирный ублюдок, которому нужно сбросить еще 112 фунтов (около 50 кг - прим. ред.) для того, чтобы вернуться на ринг. Я два года не боксировал и могу сказать, что интенсивно тренируюсь только пять дней.

Надеюсь, что смогу привести себя в порядок к сентябрю или октябрю. Проведу несколько разминочных боев, а потом хочу сразиться с Джошуа. Если я не смогу избить этого тяжелоатлета, можно будет сказать, что я дерьмовый боец, - заявил Фьюри.

