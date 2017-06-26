Тайсон Фьюри: Я жирный ублюдок, которому нужно сбросить 50 кг, чтобы вернуться на ринг
Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри рассказал о том, что в ближайшее время он не сможет вернуть себе былые физические кондиции.
- Как вы можете видеть, я набрал максимальный вес за всю свою жизнь. Ел слишком много карри и пирогов в Манчестере.
Да, я жирный ублюдок, которому нужно сбросить еще 112 фунтов (около 50 кг - прим. ред.) для того, чтобы вернуться на ринг. Я два года не боксировал и могу сказать, что интенсивно тренируюсь только пять дней.
Надеюсь, что смогу привести себя в порядок к сентябрю или октябрю. Проведу несколько разминочных боев, а потом хочу сразиться с Джошуа. Если я не смогу избить этого тяжелоатлета, можно будет сказать, что я дерьмовый боец, - заявил Фьюри.
Fury: 'I'm a Fat Bastard;' Says He Must Lose 100-Plus Pounds https://t.co/xsO4zVRrAX #boxing pic.twitter.com/lgIvOrGikr— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 июня 2017 г.
Напомним, в ноябре 2015 года в Дюссельдорфе Тайсон Фьюри победил по очкам украинца Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
После этого «Цыганский король» на ринг не выходил, и постепенно растерял все свои титулы. Кроме того, у него была отобрана боксерская лицензия из-за подозрений в употреблении кокаина.
Соотечественник Фьюри Энтони Джошуа в данный момент является чемпионом мира IBF и WBA в тяжелом весе.