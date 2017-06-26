Алексей «Solo» Березин: Team Liquid указали на наши слабые места перед TI 2017

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью Cybersport.ru рассказал о выступлении команды на EPICENTER: Moscow, а также поделился мнением об одной квоте для СНГ на The International 2017.



«У нас было всего 6-7 дней на буткемп перед турниром. За такой срок тяжело набрать свою лучшую форму и показать сильнейшую игру. Тем не менее со стратегиями у нас все было неплохо.



Если говорить о плей-офф, то Team Liquid сильно удивили нас своим Lone Druid и стадией лейнинга. Они сыграли очень сильно, и я понимал, что они выиграют турнир. EG были в суперформе и показывали очень уверенную «Доту», но столкнулись с теми же трудностями, что и мы.



Конечно, все мы сильно расстроились после поражения. EPICENTER наш домашний турнир, очень хотелось показать достойную игру. Но есть и позитивные моменты: Liquid указали на наши слабые места перед TI7, а такая информация очень нам на руку.



Учитывая наш инвайт от СНГ, мне кажется — да, одной квоты достаточно. Три квоты для SEA выглядят нечестно, если сравнивать с СНГ, но и результаты регионов за этот год совсем разные».



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