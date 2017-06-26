Ученые подтвердили, что спорт помогает избавиться от синдрома хронической усталости
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чтобы справиться с синдромом хронической усталости, нужно
регулярно, но в то же время с умеренной интенсивностью заниматься физкультурой.
К такому выводу пришли британские ученые.
В исследовании Лондонского университета королевы Марии, которое продлилось 12 недель, приняли участие 200 человек.
Помимо медикаментозного лечения (лекарств от депрессии и бессонницы) они
занимались физкультурой. По сравнению с контрольной группой, в которую входили
100 человек, состояние примерно 40 участников улучшилось.
Синдром
хронической усталости — болезнь, получившая наибольшее распространение в
цивилизованных странах. Заболевание характеризуется длительной усталостью, не
устраняющейся даже после продолжительного отдыха.
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