Ученые подтвердили, что спорт помогает избавиться от синдрома хронической усталости

Чтобы справиться с синдромом хронической усталости, нужно регулярно, но в то же время с умеренной интенсивностью заниматься физкультурой. К такому выводу пришли британские ученые.



В исследовании Лондонского университета королевы Марии, которое продлилось 12 недель, приняли участие 200 человек. Помимо медикаментозного лечения (лекарств от депрессии и бессонницы) они занимались физкультурой. По сравнению с контрольной группой, в которую входили 100 человек, состояние примерно 40 участников улучшилось.

Синдром хронической усталости — болезнь, получившая наибольшее распространение в цивилизованных странах. Заболевание характеризуется длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха.