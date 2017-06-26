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Ученые подтвердили, что спорт помогает избавиться от синдрома хронической усталости

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чтобы справиться с синдромом хронической усталости, нужно регулярно, но в то же время с умеренной интенсивностью заниматься физкультурой. К такому выводу пришли британские ученые.

В исследовании Лондонского университета королевы Марии,  которое продлилось 12 недель, приняли участие 200 человек. Помимо медикаментозного лечения (лекарств от депрессии и бессонницы) они занимались физкультурой. По сравнению с контрольной группой, в которую входили 100 человек, состояние примерно 40 участников улучшилось.

Синдром хронической усталости — болезнь, получившая наибольшее распространение в цивилизованных странах. Заболевание характеризуется длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха. 

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