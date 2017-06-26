Алексей Сорокин: Взять ли «Матч ТВ» кредит на телеправа ЧМ-2018? Кто я такой, чтобы что-то советовать телеканалам

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о телеправах на ЧМ-2018.

- «Альфа-банк» был готов дать кредит «Матч ТВ» для показа матчей. Посоветовали бы телеканалу взять его?

- Слушайте, кто я такой, чтобы советовать что-то телеканалам. Они покупали телеправа на ЧМ и ЧЕ последние десятилетия и прекрасно знают, как это делаются и сколько это стоит.

- Как бы вы оценили этот шаг со стороны «Альфа-банка»?

- Как обычное коммерческое предложение. Это их бизнес – давать деньги в долг, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».