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Алексей Сорокин: Взять ли «Матч ТВ» кредит на телеправа ЧМ-2018? Кто я такой, чтобы что-то советовать телеканалам

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о телеправах на ЧМ-2018.

- «Альфа-банк» был готов дать кредит «Матч ТВ» для показа матчей. Посоветовали бы телеканалу взять его? 
- Слушайте, кто я такой, чтобы советовать что-то телеканалам. Они покупали телеправа на ЧМ и ЧЕ последние десятилетия и прекрасно знают, как это делаются и сколько это стоит.

- Как бы вы оценили этот шаг со стороны «Альфа-банка»?
- Как обычное коммерческое предложение. Это их бизнес – давать деньги в долг, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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