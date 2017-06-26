Алексей Сорокин: Взять ли «Матч ТВ» кредит на телеправа ЧМ-2018? Кто я такой, чтобы что-то советовать телеканалам
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о телеправах на ЧМ-2018.
- «Альфа-банк» был готов дать кредит «Матч ТВ» для показа матчей. Посоветовали бы телеканалу взять его?
- Слушайте, кто я такой, чтобы советовать что-то телеканалам. Они покупали телеправа на ЧМ и ЧЕ последние десятилетия и прекрасно знают, как это делаются и сколько это стоит.
- Как бы вы оценили этот шаг со стороны «Альфа-банка»?
- Как обычное коммерческое предложение. Это их бизнес – давать деньги в долг, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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