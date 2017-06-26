Алексей Сорокин: У нас хорошая сборная, которая показала себя боевитым и слаженным коллективом

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением об игре сборной России на Кубке конфедераций-2017, а также рассказал об ожиданиях от выступления национальной команды на чемпионате мира-2018.

- Наша сборная будет хорошо готова к матчам ЧМ?

- Конечно. У нас хорошая сборная, которая показала себя боевитым и слаженным коллективом. Упрекнуть сборную в том, что она не старалась нельзя. Просто мы играли с чемпионами, Россия - единственная сборная не чемпион на это турнире. Все нападки на сборную сейчас не совсем адекватны.

- Значит, в морду бить никому не надо?

- Это вообще не буду комментировать. Думаю, футболисты сборной, в том числе не вызванные в нее, все достаточно ответили, - приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России не сумела выйти в полуфинал Кубка конфедераций-2018. В группе А подопечные Станислава Черчесова победили Новую Зеландию (2:0), проиграли Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.