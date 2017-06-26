«Зенит» открыл продажу абонементов на матчи, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»
Петербургский «Зенит» начал продажу абонементов на игры первого
круга сезона-2017/18, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
- Для владельцев
абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3 500 рублей. Также владельцам предоставляется
возможность получения бесплатного билета на домашние матчи молодежного состава
и «Зенита-2». С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для
владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в
том числе – на фанатский вираж, - говорится в сообщении.
Напомним, в
сезоне-2016/17 «Зенит» провел два матча на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала»
(2:0) и «Терека» (1:1). Третий матч, который должен быть состояться на арене,
перенесли на «Петровский» из-за плохого качества газона.
Сейчас на стадионе «Санкт-Петербург»
проходят матчи Кубка конфедераций.