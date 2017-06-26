«Зенит» открыл продажу абонементов на матчи, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург»

Петербургский «Зенит» начал продажу абонементов на игры первого круга сезона-2017/18, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

- Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3 500 рублей. Также владельцам предоставляется возможность получения бесплатного билета на домашние матчи молодежного состава и «Зенита-2». С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе – на фанатский вираж, - говорится в сообщении.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» провел два матча на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала» (2:0) и «Терека» (1:1). Третий матч, который должен быть состояться на арене, перенесли на «Петровский» из-за плохого качества газона.

Сейчас на стадионе «Санкт-Петербург» проходят матчи Кубка конфедераций.