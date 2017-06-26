Экс-наставник минского «Динамо» Вудкрофт возглавил «Серветт»
Источник: SwisshockeynewsКомментарии
Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт», сообщает Swiss Hockey News.
Соглашение с 47-летним канадцем рассчитано на три года.
Напомним, Вудкрофт проработал в «Динамо» один сезон. Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграла в серии с московским «Динамо».
Кроме того, Вудкрофт входил в тренерский штаб сборной Белоруссии.
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