Адьян Питкеев завершил карьеру в одиночном катании

19-летний российский фигурист Адьян Питкеев принял решение завершить карьеру в одиночном катании.

- Я уже заканчивал со спортом, то ли в апреле, то ли в марте этого года, но официального заявления я не делал. Сейчас могу сказать, что карьеру «одиночника» я закончил. Вопрос со спиной пытались решить, я прошел множество врачей, но прыгать на серьезном уровне я никак не могу вообще.

Максимум я, может быть, смогу сделать тройной аксель, и то параллельно мне пришлось бы постоянно восстанавливаться. Но это не то, что нужно в современном одиночном катании. Думаю, у меня хроническая проблема, - рассказал Питкеев.

Напомним, Адьян Питкеев - серебряный призер чемпионата мира 2014 года, серебряный призер юниорского Финала Гран-при 2013/2014, бронзовый призер чемпионата России сезона 2014/2015.

В марте 2016 года Адьян перешел в группу Елены Буяновой. Предолимпийский сезон 2016/17 фигурист был вынужден пропустить из–за травмы спины.

