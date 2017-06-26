Официально: Гавриков стал игроком СКА

Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.

- Хоккейные клубы СКА и «Локомотив» завершили сделку, в результате которой петербуржцы приобрели права на защитника Владислава Гаврикова в обмен на денежную компенсацию. ХК СКА заключил с игроком соглашение сроком на два года, - говорится в сообщении.

Напомним, Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015).

Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017. На драфте НХЛ-2015 выбран под 159 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32».

