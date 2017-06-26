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Владислав Гавриков: Переход в СКА? Есть огромное желание проявить себя в клубе под руководством Знарка

Источник:  ХК СКАКомментарии

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.

- Принял решение остаться в России, здесь у меня есть отличная возможность играть и расти как хоккеист. Имею огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Олега Знарка, получить возможность выступить на Олимпийских играх. Хорошо знаю требования главного тренера, что тоже поможет мне в адаптации, - приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА.

Напомним, 26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал соглашение на два года. 

Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015).

Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017. На драфте НХЛ-2015 выбран под 159 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32». 

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