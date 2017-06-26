Андрей Назаров: От обмена Панарина «Чикаго» не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовом

читайте также

Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео) Пара штрихов, что еще мы будем вспоминать о минувшем драфте новичков НХЛ.

Скаут НХЛ: Свечникова могут выбрать под первым номером в следующем году Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова, который сейчас выступает в АХЛ и может стать одним из лидеров драфта-2018.

Вратарь «Динамо СПб» Устименко: Никак не ожидал, что меня выберут на драфте НХЛ под 80-м номером Вратарь команды МХЛ «Динамо СПб» Кирилл Устименко поделился впечатлениями от прошедшего в Чикаго драфта НХЛ, где 18-летний хоккеист был выбран под общим 80-м номером «Филадельфией»

Джордж Макфи: Не думаю, что драфт расширения можно было отработать лучше Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи дал высокую оценку работе клуба на драфте расширения.

Главный тренер «Чикаго»: Порой приходится принимать решения исходя из интересов бизнеса Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилль поделился эмоциями от последних изменений в составе команды.

Вице-президент «Чикаго»: В этом году уделили больше внимания защитникам. Это золотой запас любого клуба Генеральный менеджер и старший вице-президент «Чикаго» Стэн Боумэн поделился эмоциями от прошедшего драфта.

Генменеджер «Тампы»: Мы рассматриваем Сергачева как стабильного игрока основного состава Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман рассказал, что надеется на то, что российский защитник Михаил Сергачев стабильно заиграет в основе «Лайтнинг».

В КХЛ надо возвращать Панарина, а не Радулова! Колонка Дмитрия Пономаренко Обозреватель «Советского спорта» предлагает руководству КХЛ среагировать на неожиданный переход Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

Генменеджер «Тампы»: Когда увидели, что Волкова еще никто не выбрал, то просто не могли пройти мимо Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал выбор форварда СКА-1946 Александра Волкова во втором раунде драфта-2017 под общим 48 номером.

Стив Айзерман: Для «Тампы» неважен паспорт игрока: канадский он, российский или американский Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман прокомментировал большое число российских хоккеистов в системе «Лайтнинг».

Почему русских разлюбили в Америке? Разбираемся в том, что случилось в Чикаго Наших парней выбрали низко на ярмарке новичков в Чикаго. Рассказываем, каким мы запомним этот драфт новичков НХЛ.

Нолан Патрик: Моя цель – играть за «Филадельфию» уже в следующем сезоне 18-летний канадский форвард Нолан Патрик, выбранный на драфте НХЛ-2017 под вторым номером, рассказал о своих задачах на ближайшие месяцы.

Питер Дебур: Я не разговаривал с Ковальчуком о возвращении в НХЛ Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей Ковальчуком, с которым работал в «Нью-Джерси».

«Миннесота» выбрала нападающего ЦСКА Светлакова под общим 178-м номером «Миннесота Уайлд» выбрала форварда ЦСКА Андрея Светлакова в шестом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 178-м номером.

Попугаев был выбран «Нью-Джерси» под общим 98-м номером Нападающий юниорской сборной России Никита Попугаев был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером.

«Айлендерс» обменяли Хэмоника в «Калгари» «Калгари» выменял у «Айлендерс» защитника Трэвиса Хэмоника. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Суровая правда об уходе Панарина из «Чикаго» – он потеряет кое-что важное Этот обмен потряс всех. Артемий Панарин покинул «Чикаго» и перешел в «Коламбус». Что его там ждет?

Вице-президент «Чикаго»: Желаем Хьялмарссону и его семье дальнейших успехов Генеральный менеджер и старший вице-президент «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал обмен защитника Никласа Хьялмарссона в «Аризона Койотиз».

Алексей Дементьев: О шансах Костина в «Сент-Луисе» сейчас говорить сложно Агент Алексей Дементьев поделился мнением о шансах российского нападающего Клима Костина заиграть в «Сент-Луисе».