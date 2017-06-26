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Андрей Назаров: От обмена Панарина «Чикаго» не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовом

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».

Напомним, Назаров возглавлял «Витязь» в то время, когда там раскрылся Панарин.

- НХЛ - это большая корпорация, которая ведет большой бизнес и в которой каждая мельчайшая деталь - от генерального менеджера до репортера - работает на интересы лиги. Смотрите, если говорить объективно, то обмен Панарина прозвучал как гром среди ясного неба. Сколько бы менеджеры и журналисты ни пытались его объяснить, логики не просматривается - естественно, со стороны «Чикаго», который от потери такого мастера не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовом. Тем не менее даже чикагская пресса постаралась во всем найти позитив и работает на имидж клуба. А волна негатива и критики, кстати, пошла только у нас, в России.Считаю, это тот профессиональный, корпоративный момент, который мы обязаны брать у НХЛ на вооружение.





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