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Андрей Рябинский: Кудряшов будет участвовать в суперсерии, Лебедев – нет

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал об участии своих боксеров во Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, что серия проводится среди лучших боксеров первого тяжелого веса. Свои согласия на участие в ней дали регулярный чемпион мира по версии WBA Юниер Дортикос, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев, чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис и бывший чемпион мира по версии WBC Кшиштоф Влодарчик.

«У нас есть планы, что в этой серии будет участвовать Дима Кудряшов. Денис Лебедев участвовать не будет. Денис Лебедев 9 июля проведет бой в Екатеринбурге, где он выступит в главном бое вечера», - сказал Рябинский.  

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