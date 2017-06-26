Андрей Рябинский: Выгнал бы к чертям рефери, который судил бой Ковалева с Уордом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил недовольство работой рефери Тони Уикса на втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.

Рябинский подчеркнул, что если бы бой проходил в России, он бы сделал все возможное, чтобы Уикс больше не работал в качестве рефери.

Напомним, что бой Ковалева с Уордом завершился техническим нокаутом в восьмом раунде. Американец нанес россиянину три удара ниже пояса, Ковалев наклонился вперед и рефери остановил бой, присудив победу Уорду.

«Если бы рефери повел себя так в России, мы бы сделали все возможное, чтобы выгнать его к чертям. Навсегда. Бывают такие несправедливые решения. Я много таких видел. Но то, что два боя подряд это происходит с Ковалевым, это напоминает плохой анекдот. Человек грабят у всех на глазах. И выглядит это плохо.

Надо признать, что во втором бое Сергей сам выглядел не очень хорошо. И было видно, что у Уорда больше шансов на победу, если бой продолжился в таком ключе. Скорее всего, он бы победил.

Зачем рефери принял такое дурацкое решение? Остановил бой после удара ниже пояса. Этим решением он Уорду подложил свинью. Теперь о нем мир говорит, как о грязном бойце, инее воспринимает его как хорошего боксера. Хотя он хороший боксер, мягко сказано. Сейчас он – лучший боксер все зависимости от весовых категорий. Но это решение все смазало. Для него тоже. Рефери не соответствует занимаемой должности. Если вообще говорить, что это ошибка, а то это может быть и ангажированность».