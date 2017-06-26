Александр Бубнов: На Кубке конфедерации очень хорошее впечатление произвели Мексика и Чили
Футбольный эксперт Александр Бубнов после завершения групповой стадии Кубка конфедераций поделился впечатлениями от турнира.
«Очень хорошее впечатление произвели сборные Мексики и Чили. Мексиканцы, играя вторым составом с Новой Зеландией, рисковали. Но это в очередной раз подтвердило, что они ехали на турнир не только бороться за самые высокие места, но и готовятся к чемпионату мира. Они пытаются дать игровое время всем своим игрокам. И это правильно. В первую очередь нравится их стиль. Мексиканцы и чилийцы на протяжении всей игры обороняются только для того, чтобы потом именно атаковать. Они ищут баланс, чтобы большими силами атакуя, успевать и обороняться. Обе эти сборные в состоянии нагнетать темп на протяжении всего матча. Даже португальцы не могут этого делать», - цитиует Бубнова «Спорт FM».