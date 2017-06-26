Александр Бубнов: На Кубке конфедерации очень хорошее впечатление произвели Мексика и Чили

Колин Смит: Мы абсолютно уверены, что газон в Петербурге к финалу будет в хорошем состоянии

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».