Клаудио Раньери: Нужно забыть «Лестер» и спокойно работать во Франции

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери поделился ощущениями от начала работы с командой.

- Я очень рад находиться здесь. Нант - футбольный город. Я бывал здесь раньше, когда работал с «Монако».

Сержиу Консейсау проделал великолепную работу, и я должен продолжить ее. Команда прекрасно организована и играет очень компактно.

Нужно забыть «Лестер» и спокойно работать. Конечно, это останется уникальным явлением.

Сейчас я принял команду, которая восемь раз выигрывала национальное первенство. Это большая честь и большая ответственность, - цитирует Раньери официальный сайт клуба.

Напомним, Клаудио Раньери привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии-2015/16. Минувшей весной он был уволен за неудовлетворительные результаты в премьер-лиге.

Последний раз «Нант» становился чемпионом Франции в 2001 году. Раньери возглавил эту команду 15 июня.

