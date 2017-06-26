Головин стал лучшим игроком сборной России по количеству единоборств, обводок и передач
Сборная России, сыграв три матча, завершила выступление на Кубке конфедераций.
По данным Wyscout, полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком российской команды по количеству единоборств – 97 (выигранные – 39%), обводок – 20 и передач – 143 (точные – 88%). Добавим, что он чаще всех касался мяча – 166 раз. Помимо прочего, Головин нанес 4 удара по воротам, 1 – в створ.
Головин – пять, Акинфеев – кол. Оценки игрокам сборной России
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