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Головин стал лучшим игроком сборной России по количеству единоборств, обводок и передач

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России, сыграв три матча, завершила выступление на Кубке конфедераций.

По данным Wyscout, полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком российской команды по количеству единоборств – 97 (выигранные – 39%), обводок – 20 и передач – 143 (точные – 88%). Добавим, что он чаще всех касался мяча – 166 раз. Помимо прочего, Головин нанес 4 удара по воротам, 1 – в створ.

Головин – пять, Акинфеев – кол. Оценки игрокам сборной России

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Михаил Борзыкин
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