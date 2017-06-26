«Ростов» подписал полузащитника сборной Словении (фото)

«Ростов» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Жаном Майером.

Соглашение с 25-летним хавбеком заключено по схеме «3+1».

Майер выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Домжале», в составе которого играл в Лиге Европы. В начале этого года хавбек стал привлекаться в сборную Словению.

Майер уже присоединился к «Ростову» на втором сборе, который сегодня начался в Австрии.



Фото: ФК «Ростов»

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