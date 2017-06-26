Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – о переходе Гаврикова: Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан

Источник:  ХК СКАКомментарии

Хоккейный клуб СКА на своем официальном сайте прокомментировал переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова. 

- Давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр. Хоккейный клуб СКА выражает благодарность ХК «Локомотив» и генеральному спонсору ярославского клуба ОАО «РЖД» за конструктивное взаимодействие, позволившее осуществить данный трансфер, - говорится в сообщении на официальном сайте СКА. 

Напомним, 26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал соглашение на два года. 

Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015).

Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017. На драфте НХЛ-2015 выбран под 159 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: В год, когда будут проводиться ОИ и ЧМ, такой игрок как Гавриков – подарок судьбыЧлен совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова в петербургский клуб.Владислав Гавриков: Переход в СКА? Есть огромное желание проявить себя в клубе под руководством ЗнаркаЗащитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.Официально: Гавриков стал игроком СКАЗащитник «Локомотива» Владислав Гавриков продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.Питер Дебур: Я не разговаривал с Ковальчуком о возвращении в НХЛГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей Ковальчуком, с которым работал в «Нью-Джерси».Юрий Лукин: Клубы КХЛ не согласились с вариантом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-оффГенеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин рассказал, что клубы КХЛ не согласились с предложенным форматом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-офф.Томаш Мертл продолжит карьеру в чешской Экстралиге. Таблица переходов КХЛТомаш Мертл продолжит карьеру в чешской Экстралиге. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новой реальности в КХЛ, к которой болельщикам надо привыкать.СКА договорился с «Трактором» об обмене прав на КузнецоваПетербургский СКА выкупит у челябинского «Трактора» права на нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Артемом Ильенко, сообщает официальный твиттер клуба.«Ковальчук в тройке «Сент-Луиса» с Тарасенко». Где продолжит карьеру Кови?«Ковальчук в тройке «Сент-Луиса» с Тарасенко». Где продолжит карьеру Кови?Где продолжит карьеру Илья Ковальчук, у которого закончился контракт со СКА? Обозреватель «Советского спорта» обсуждает горячую тему.Почему СКА проиграл шведам в европейском конкурсе? Неизвестные подробностиПочему СКА проиграл шведам в европейском конкурсе? Неизвестные подробностиФорвард Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому хоккеисту года на церемонии European Hockey Awards, которая прошла в Праге.Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Даже не заговариваю с сыном о том, где он продолжит карьеруЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Илья уже начал тренировки в МайамиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.СКА обменял Иванникова в «Ладу», получив права на форварда «Бостона»СКА и «Лада» произвели обмен, сообщает официальный сайт КХЛ.ХК «Сочи» проведет сбор в Финляндии и сыграет на двух предсезонных турнирахХК «Сочи» опубликовал на официальном сайте план подготовки к регулярному чемпионату КХЛ сезона 2017/2018.«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Ковальчука мотивирует Радулов». За кого в НХЛ заиграет Кови? Мнения из Америки«Нью-Джерси» официально объявил о желании Ильи Ковальчука вернуться в НХЛ. Эксперты и инсайдеры ищут для него варианты.Эллиотт Фридман: Ковальчук все еще заинтересован сыграть в НХЛ в следующем сезонеИнсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уверен, что нападающий Илья Ковальчук все еще хочет играть в НХЛ.Чем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоЧем крут обладатель Кубка Стэнли, которого подписал СКА. И что в этом нечистоУ этого парня есть титул, личный приз и непонятная история, связанная со «Спартаком».
Футбол
«Ростов» подписал полузащитника сборной Словении (фото)
Футбол
Клаудио Раньери: Нужно забыть «Лестер» и спокойно работать во Франции
Футбол
Александр Бубнов: На Кубке конфедерации очень хорошее впечатление произвели Мексика и Чили
Хоккей
Андрей Назаров: От обмена Панарина «Чикаго» не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовом
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Владислав Гавриков
Владислав Гавриковвсе новости