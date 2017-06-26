СКА – о переходе Гаврикова: Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан

Хоккейный клуб СКА на своем официальном сайте прокомментировал переход защитника «Локомотива» Владислава Гаврикова.

- Давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а «Локомотив» в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию. При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр. Хоккейный клуб СКА выражает благодарность ХК «Локомотив» и генеральному спонсору ярославского клуба ОАО «РЖД» за конструктивное взаимодействие, позволившее осуществить данный трансфер, - говорится в сообщении на официальном сайте СКА.

Напомним, 26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал соглашение на два года.

Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015).

Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017. На драфте НХЛ-2015 выбран под 159 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32».