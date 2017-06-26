Смолов стал самым бьющим игроком сборной России

Сборная России, сыграв три матча, завершила выступление на Кубке конфедераций.

По данным Wyscout, нападающий Федор Смолов нанес больше всех ударов по воротам в составе сборной России – 11. Правда, точными оказались лишь 2 выстрела.

Всего по воротам соперника на этом турнире били 11 игроков. Второе место после Смолова занимает Александр Ерохин – 5 ударов (1 в створ). Третье – Александр Головин – 4 (1).