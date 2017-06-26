«СКА-Хабаровск» разошелся миром с ФК «Долгопрудный» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с выступающим в ПФЛ ФК «Долгопрудный» (1:1) в контрольном матче.
Игра прошла в подмосковном Кратово, где дальневосточники проводят предсезонный сбор.
Счет на 40-й минуте открыл игрок подмосковной команды Евгений Башкиров. На 45-й минуте Руслан Корян восстановил равенство.
Напомним, «СКА-Хабаровск» следующий сезон впервые проведет в РФПЛ.
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