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«СКА-Хабаровск» разошелся миром с ФК «Долгопрудный» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с выступающим в ПФЛ ФК «Долгопрудный» (1:1) в контрольном матче.

Игра прошла в подмосковном Кратово, где дальневосточники проводят предсезонный сбор.

Счет на 40-й минуте открыл игрок подмосковной команды Евгений Башкиров. На 45-й минуте Руслан Корян восстановил равенство.

Напомним, «СКА-Хабаровск» следующий сезон впервые проведет в РФПЛ.



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