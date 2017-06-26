Дмитрий Мусэрский: Из сборной России мне не звонили
Центральный
блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский сообщил, что никто из тренерского штаба сборной России пока
не связывался с ним по поводу выступления за национальную команду.
- Находясь в
отпуске, следили ли вы за выступлениями сборной России в Мировой лиге?
- Полностью матчи не смотрел. Времени и возможности, как вы понимаете, не было. О результатах судил по телевизионным новостям. Там же показывали видеосюжеты об играх.
- Начала Мировую
лигу наша команда не очень здорово. Была серия поражений, однако к концу
предварительного этапа сборная России раскочегарилась, одержала серию побед и
отобралась в «Финал шести».
- Да, ребята сыгрались. Думаю, что они находятся в полной боевой готовности перед «Финалом шести».
- Выходил ли на
связь с вами новый тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем
Шляпниковым?
- Нет.
Напомним, что Дмитрий Мусэрский из-за травмы пропустил Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. В феврале 2017-го новый главный тренер сборной России Сергей Шляпников говорил, что «Дмитрий Мусэрский необходим национальной команде».
На предварительном этапе Мировой лиги россияне выиграли пять матчей из девяти и вышли в «Финал шести». На групповом этапе россияне сыграют с командами Бразилии и Канады.