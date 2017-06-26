Сборная России разгромила команду Казахстана
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России нанесли поражение
команде Казахстана в своем первом матче на международном Кубке Ельцина, который
проходит в Екатеринбурге.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:17,
25:5, 25:17) в пользу российских волейболисток. Встреча продолжалась менее полутора часов.
Следующий матч российская сборная проведет 27 июня
против сборной Турции.
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