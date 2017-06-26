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Сборная России разгромила команду Казахстана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Казахстана в своем первом матче на международном Кубке Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:17, 25:5, 25:17) в пользу российских волейболисток. Встреча продолжалась менее полутора часов.

Следующий матч российская сборная проведет 27 июня против сборной Турции.

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