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Александр Медведев: В год, когда будут проводиться ОИ и ЧМ, такой игрок как Гавриков – подарок судьбы

Источник:  ТАССКомментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал переход защитника Владислава Гаврикова в петербургский клуб.

- Гавриков относится к числу наиболее сильных и развивающихся защитников. У нас две слабые позиции: центрального нападающего и защитника, который может жестко сыграть и начать атаку. Гавриков относится к таким защитникам, которые уже неплохо себя проявили и имеют хороший потенциал. В год, когда будут проводиться и Олимпиада, и чемпионат мира, тренеру СКА получить такого игрока в свое расположение - это подарок судьбы, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал соглашение на два года. 

Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015).

Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017. На драфте НХЛ-2015 выбран под 159 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32».   

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